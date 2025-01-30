30.01.2025 (12:00)

На Дальнем Востоке стартовали сборы с гранатометчиками ВВО

На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии, Приамурье, стартовали сборы с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Половина занятий будет проведена в темное время суток с применением приборов ночного видения. На практическом этапе занятий военнослужащие будут вести разведку, определят виды целей и расстояние до них, уничтожат бронетехнику условного противника на максимальной дальности из гранатометов РПГ-7.

Особое внимание на сборах будет уделено обучению боевой стрельбе в различных погодных условиях и специфике тактических действий гранатометных расчетов во взаимодействии со снайперами.

В сборах принимают участие несколько сотен военнослужащих гранатометных подразделений ВВО.

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