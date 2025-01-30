30.01.2025 (11:00)

В окружном учебном центре ВВО в Хабаровском крае проводятся занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов

В учебном центре Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае проводятся занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Занятия включают в себя теоретическую и практическую подготовку в специально оборудованном классе. Учебное место оборудовано специальным аппаратным и программным обеспечением, которое позволяет в виртуальном пространстве симулировать полет на БПЛА в различных ситуациях.

В ходе занятий, военнослужащие изучают основы управления БПЛА, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение и обслуживание этих аппаратов.

Будущие операторы БПЛА получают знания необходимые при выполнении боевых задач с учётом опыта, который был получен военнослужащими ВВО в зоне проведения СВО.

На занятиях обучающиеся используют современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.

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