30.01.2025 (10:00)

На Сахалине снайперы армейского корпуса ВВО осваивают тактику ведения боя в лесном массиве

На Сахалине снайперы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) осваивают тактику ведения боя в лесном массиве.

В ходе проведения занятий на общевойсковом полигоне «Троицкий» снайперы обучаются оборудованию ложных позиций, скрытному передвижению на местности, а также изучают, как правильно маскировать основную боевую позицию.

Основной задачей занятий является освоение снайперами тактики ведения боя в лесном массиве. Действуют военнослужащие в составе снайперских пар, совершая при этом скрытые переходы по заснеженной местности.

После выполнения учебно-боевой задачи, поражения заданных целей, снайперы скрытно уходят в лесной массив.

Занятия проводят опытные снайперы-инструкторы - участники специальной военной операции.

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