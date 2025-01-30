30.01.2025 (09:00)

Расчет 152-мм САУ 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ уничтожили украинских боевиков при проведении ротации в приграничном районе Курской области

Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ из Новороссийска выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ в приграничных районах Курской области.

Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от занятия позиции и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы ведут огонь на дальность до 29 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восемь выстрелов в минуту.

В ходе воздушной разведки было обнаружено подразделение ВСУ, которое малыми группами пробралась в один из занятых боевиками ВСУ населенных пунктов, где в подвалах полуразрушенных домов были оборудованы опорные пункты ВСУ, чтобы провести ротацию подразделений. Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией, для их уничтожения.

Экипажи самоходных орудий «Мста-С» совершили марш на огневые позиции и с трёх выстрелов поразили опорные пункты ВСУ, оставив под развалинами домов большое количество личного состава ВСУ, тем самым сорвав их ротацию на линии боевого соприкосновения.

Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчеты беспилотной авиации.

После поражения цели расчет быстро выполняет перекат меняя позицию для выполнения новых задач.

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