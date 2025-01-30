30.01.2025 (08:30)

Операторы дронов и группы противодействия БПЛА отряда БАРС-1 группировки войск «Днепр» проводят совместные тренировки на полигонах в Запорожской области

В Запорожской области на полигонах в тыловых районах операторы дронов и группы противодействия БПЛА отряда БАРС-1 группировки войск «Днепр» проводят совместные тренировки.

Расчеты дронов выполняют полеты как по заданным маршрутам, осуществляя доразведку цели и ее поражение, так и проводят «свободную» охоту.

В свою очередь военнослужащие групп противодействия БПЛА отслеживают «птиц» и ведут по ним огонь.

Такое взаимодействие позволяет создать при обучении условия, максимально приближенные к боевым.

Занятия проводятся с военнослужащими, прибывшими с линии боевого соприкосновения с целью поддержания уровня боевой готовности.

«Я здесь уже 4 месяца, пошел по зову сердца, потому что угроза нашей стране не оставила меня равнодушным в этом вопросе, поэтому я подписал контракт. Я летал на fpv, начинал с них, но переключился сейчас на разведку, то есть я занимаюсь разведкой, объективный контроль, разведка, это мне больше нравится. Конечно, терпения больше нужно, все это досматривать, разглядывать, там, где-то подлавливать противника, хитрости их разгадывать, значительно интереснее работа для меня, чем fpv. Получается работать, это мне кажется самое главное, мне нравится и у меня это получается, но дальше буду учиться. Мне льстит, что я работаю в команде с ребятами из соседнего мотострелкового полка, там довольно-таки успешные ребята, мы вместе работаем, и поражением занимаемся с тех же самых БПЛА, сбросами работают, довольно точно попадают и блиндажи разбирают и живую силу противника поражают. Мы сейчас работаем на Ореховском направлении, вот один из населенных пунктов, где укрепился противник, давно укрепился, мы монотонно выкуриваем из опорников день за днем, мы в разведке, они сбросами работают, мы у них учимся, друг другу помогаем. Боевая работа не прекращается, за нас ее никто не сделает, поэтому мы всегда на передке», - рассказал о своей работе оператор БПЛА с позывным «Татарин».

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