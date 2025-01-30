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30.01.2025 (07:30)

Штурмовики «Южной» группировки войск продолжают оттачивать мастерство по ведению боя в различных условиях

Военнослужащие штурмового подразделения «Южной» группировки войск продолжают оттачивать мастерство ведения боевых действий в ходе интенсивной боевой подготовки на одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции.

Ежедневные занятия с отработкой тактических действий по захвату и удержанию опорных пунктов противника проходят под руководством опытных инструкторов. Наравне с опытными штурмовиками, принимавшими участие в боевых действиях, тренируются вновь прибывшие военнослужащие, недавно подписавшие контракты с Минобороны России.

Личный состав учится действовать в сложных ситуациях не только днем, но и в темное время суток. После выполнения задач, с военнослужащими проводится разбор ошибок и постановка новых задач.

После прохождения курса подготовки на полигоне военнослужащие пополнят ряды штурмовых и мотострелковых подразделений в зоне ответственности Южной группировки войск на различных направлениях специальной военной операции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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