30.01.2025 (07:30)
Штурмовики «Южной» группировки войск продолжают оттачивать мастерство по ведению боя в различных условиях
Военнослужащие штурмового подразделения «Южной» группировки войск продолжают оттачивать мастерство ведения боевых действий в ходе интенсивной боевой подготовки на одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции.
Ежедневные занятия с отработкой тактических действий по захвату и удержанию опорных пунктов противника проходят под руководством опытных инструкторов. Наравне с опытными штурмовиками, принимавшими участие в боевых действиях, тренируются вновь прибывшие военнослужащие, недавно подписавшие контракты с Минобороны России.
Личный состав учится действовать в сложных ситуациях не только днем, но и в темное время суток. После выполнения задач, с военнослужащими проводится разбор ошибок и постановка новых задач.
После прохождения курса подготовки на полигоне военнослужащие пополнят ряды штурмовых и мотострелковых подразделений в зоне ответственности Южной группировки войск на различных направлениях специальной военной операции.