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29.01.2025 (16:30)

Первый заместитель Министра обороны РФ Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения войск ЮВО

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Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Леонид Горнин в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проконтролировал вопросы взаимодействия органов военного управления и воинских частей в процессе обеспечения личного состава денежным довольствием, пособиями и другими выплатами.

Руководители финансово-экономических подразделений, кадровых органов и командиры воинских частей доложили Леониду Горнину об организации финансового и банковского обеспечения подразделений, в том числе принимающих участие в специальной военной операции, а также о своевременном и полном обеспечении денежным довольствием военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат.

Также первый замминистра обороны РФ провел совещание, в ходе которого были определены основные направления совершенствования системы финансового обеспечения войск. Леонид Горнин обратил особое внимание командования округа на своевременное и оперативное решение вопросов по обеспечению военнослужащих и членов их семей денежным довольствием и всеми видами дополнительных выплат.

Кроме того, первый замглавы российского военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

«Мы с каждым днем приближаем нашу Победу, благодаря тем подвигам, которые вы совершаете» - отметил Леонид Горнин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Награждения , Департамент финансового обеспечения Минобороны России
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