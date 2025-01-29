29.01.2025 (16:30)
Первый заместитель Министра обороны РФ Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения войск ЮВО
Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Леонид Горнин в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проконтролировал вопросы взаимодействия органов военного управления и воинских частей в процессе обеспечения личного состава денежным довольствием, пособиями и другими выплатами.
Руководители финансово-экономических подразделений, кадровых органов и командиры воинских частей доложили Леониду Горнину об организации финансового и банковского обеспечения подразделений, в том числе принимающих участие в специальной военной операции, а также о своевременном и полном обеспечении денежным довольствием военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат.
Также первый замминистра обороны РФ провел совещание, в ходе которого были определены основные направления совершенствования системы финансового обеспечения войск. Леонид Горнин обратил особое внимание командования округа на своевременное и оперативное решение вопросов по обеспечению военнослужащих и членов их семей денежным довольствием и всеми видами дополнительных выплат.
Кроме того, первый замглавы российского военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
«Мы с каждым днем приближаем нашу Победу, благодаря тем подвигам, которые вы совершаете» - отметил Леонид Горнин.