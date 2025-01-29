29.01.2025 (16:30)

Первый заместитель Министра обороны РФ Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения войск ЮВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Первый заместитель Министра обороны РФ Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения войск ЮВО

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Леонид Горнин в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проконтролировал вопросы взаимодействия органов военного управления и воинских частей в процессе обеспечения личного состава денежным довольствием, пособиями и другими выплатами.

Руководители финансово-экономических подразделений, кадровых органов и командиры воинских частей доложили Леониду Горнину об организации финансового и банковского обеспечения подразделений, в том числе принимающих участие в специальной военной операции, а также о своевременном и полном обеспечении денежным довольствием военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат.

Также первый замминистра обороны РФ провел совещание, в ходе которого были определены основные направления совершенствования системы финансового обеспечения войск. Леонид Горнин обратил особое внимание командования округа на своевременное и оперативное решение вопросов по обеспечению военнослужащих и членов их семей денежным довольствием и всеми видами дополнительных выплат.

Кроме того, первый замглавы российского военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

«Мы с каждым днем приближаем нашу Победу, благодаря тем подвигам, которые вы совершаете» - отметил Леонид Горнин.

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