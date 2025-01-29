29.01.2025 (13:30)

Боевая работа подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Боевая работа подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении

В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки используя ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций.

В дальнейшем штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ и освободили оккупированный населенный пункт.

Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

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