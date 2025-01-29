29.01.2025 (13:30)
Боевая работа подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении
В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки используя ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций.
В дальнейшем штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ и освободили оккупированный населенный пункт.
Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.
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