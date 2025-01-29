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29.01.2025 (12:00)

В Забайкальском крае состоялась тренировка с использованием современного комплекса РЭБ «Палантин»

В Забайкальском крае состоялась тактико-специальная тренировка с использованием техники новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин».

По легенде мероприятия «противник», оснащенный комплексом сил и средств, планировал осуществить разведку местности.

С поступлением задачи на применение личный состав подразделения РЭБ в кратчайшие сроки осуществил вывод техники из пункта постоянной дислокации в назначенный район в дальнейшем осуществил развертывание специального оборудования, поиск, подавление работающих систем управления, каналов радио и спутниковой связи «противника».  

Возможности новейших аппаратных комплекса РЭБ позволили развернуть рабочую аппаратуру, одновременно для работы в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Войска РЭБ
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