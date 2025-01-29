29.01.2025 (13:00)

В Ростовской области операторы БпЛА совершенствуют подготовку в полевых условиях

В центре подготовки военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) из числа граждан, заключивших первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

В ходе занятий военнослужащих обучают управлять дронами различных типов. Подготовка личного состава организована последовательно, в несколько этапов.

Сначала теоретические занятия, в которые входят основы аэродинамики, разновидности дронов, затем будущие операторы работают на симуляторах, после чего военнослужащие переходят к практическому пилотированию дронов на местности.

В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

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