29.01.2025 (13:00)
В Ростовской области операторы БпЛА совершенствуют подготовку в полевых условиях
В центре подготовки военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) из числа граждан, заключивших первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
В ходе занятий военнослужащих обучают управлять дронами различных типов. Подготовка личного состава организована последовательно, в несколько этапов.
Сначала теоретические занятия, в которые входят основы аэродинамики, разновидности дронов, затем будущие операторы работают на симуляторах, после чего военнослужащие переходят к практическому пилотированию дронов на местности.
В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.
После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.