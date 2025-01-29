29.01.2025 (04:00)

Военнослужащие штурмовых подразделений ЮВО уничтожили опорный пункт условного противника в Ставропольском крае



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие штурмовых подразделений ЮВО уничтожили опорный пункт условного противника в Ставропольском крае

Военнослужащие штурмовых подразделений, заключившие первый контракт с Минобороны России, начали осваивать стрельбу из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя». Занятия проходят в центре подготовки военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае.

Перед практическими занятиями инструкторы объяснили штурмовикам порядок использования гранатомета, его установки, корректировки по цели, а также уточнили действия самого расчета.

Отработка ведения огня проходит в различных тактических обстановках. Чтобы усложнить задачу, используются взрывпакеты, имитирующие атаку условного противника. Основная задача инструкторов – обучить личный состав владению АГС-17, чтобы при любых обстоятельствах у них была возможность использовать гранатомет в боевых условиях.

«Учим, пытаемся, чтобы как минимум человек мог взять его, зарядить и начать вести огонь, потому что любой расчет может получить ранение и надо его заменить. Штурмовик должен уметь пользоваться любым видом оружия», – отмечает инструктор по боевой подготовке с позывным «Мухомор».

Некоторые граждане, обучающиеся на данный момент в центре, до этого не имели опыта военной службы. Тем не менее, по их словам, опытные инструкторы дают все необходимые знания, которые им пригодятся для выполнения реальных боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«До этого срочную службу я не проходил, решил сразу на контрактную службу. Все знакомые, друзья уже в зоне СВО. До этого на гражданке я работал водителем-экспедитором. Бросил работу и решился Родине долг отдать. Здесь уже седьмой день. Обучаемся первой помощи, стрельбе из автомата, ночной стрельбе, разминированию. С АГС сегодня первый день. И попозже будет с пулеметами обучение», – рассказывает о своем опыте Иван.

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