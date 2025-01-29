29.01.2025 (11:00)

На Сахалине военнослужащих армейского корпуса ВВО обучают азам тактической медицины с эвакуацией раненого

На Сахалине военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) обучают азам тактической медицины с эвакуацией раненого.

На полигоне «Троицкий» в рамках занятий по медицинской подготовке, под руководством опытных инструкторов и специалистов медицинской службы, военнослужащие армейского корпуса ВВО проходят курс боевой тактической медицины с эвакуацией раненого.

В результате правильно организованной обороны мотострелковой группы военнослужащим удалось отбить нападение условной ДРГ. Помимо этого, военнослужащие отработали действия по оказанию медицинской помощи и эвакуации условно раненого.

На практических занятиях отрабатываются вопросы применения медицинских и подручных средств, при оказании первой помощи, действия боевой группы при проведении экстренной эвакуации, условно раненного в безопасную зону.

Курс тактической медицины с военнослужащими ВВО на Сахалине проходит с учётом опыта боевых действий в военных конфликтах, в том числе в зоне проведения СВО.

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