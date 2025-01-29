29.01.2025 (10:00)

В Хабаровске впервые за 7 лет состоялся чемпионат Восточного военного округа по плаванию



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Хабаровске впервые за 7 лет состоялся чемпионат Восточного военного округа по плаванию

В Хабаровске в спортивном комплексе ЦСКА впервые за 7 лет состоялся чемпионат Восточного военного округа (ВВО) по плаванию.

В чемпионате приняли участие военнослужащие общевойсковых армий и соединений, дислоцированных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской и Сахалинской областей и Республики Бурятия.

Борьба за призовые места развернулась в таких дисциплинах, как заплывы на дистанцию 100 метров баттерфляем, на спине, брассом, вольным стилем и эстафета 4 по 50 метров.

Стоит отметить, что это первый чемпионат округа по плаванию, в котором приняли участие ветераны специальной военной операции, а также военнослужащие женского пола.

Победители в личном и командном первенстве награждены медалями, грамотами, кубками и дипломами.

По итогам всех дисциплин, в командном первенстве золото завоевали военнослужащие общевойсковой армии, дислоцированной в Забайкальском крае, серебро за объединением, которое базируется в Приморском крае, а бронзовое место занял личный состав общевойсковой армии, дислоцированной в Амурской области

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице