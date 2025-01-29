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29.01.2025 (15:00)

Ракетный катер Тихоокеанского флота в Японском море отработал мероприятия второй курсовой задачи

Экипаж ракетного катера «Р-29» из соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота (ТОФ) подтвердил готовность к выполнению поставленных боевых задач в море в ходе сдачи курсовой задачи К-2.

В акватории залива Петра Великого Японского моря ракетный катер выполнил зачётные артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также отразил атаку безэкипажных катеров условного противника. Кроме того, личный состав катера уничтожил плавающую мину и выполнил стрельбу из ручного гранатомёта по обнаруженным условным диверсантам.

Тихоокеанцы продолжат отработку морских элементов программы подготовки кораблей к выполнению задач по предназначению с выполнением боевых упражнений с учетом опыта специальной военной операции.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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