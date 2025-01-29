29.01.2025 (09:00)

Военные коммунальщики Северного флота приняли участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Военные коммунальщики Северного флота приняли участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая прошла в городе Северодвинске 27 января в День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.

«В наше непростое время каждый современный человек обязан помнить о подвиге ленинградцев и о цене, заплаченной советским народом за Победу. Мы должны помнить, что Победа досталась огромной ценой, а эта акция является символом памяти и уважения к тем, кто пережил страшные годы блокады, когда жизнь на грани выживания объединяла людей в беспримерной стойкости и единстве», - отметил начальник отдела эксплуатации ЖКС № 10 Кирилл Евдокимов.

В рамках мероприятия жителям и гостям города Северодвинска раздавались хлебные пайки, олицетворяющие ту самую порцию жизни, которая стала спасительной для миллионов и информационные листовки. Это событие укрепило дух сообщества, напомнив о важности памяти и солидарности поколений.

Всероссийский проект призван напоминать о тех, кто с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года погиб в блокадном Ленинграде, отстаивая город и проявляя истинный героизм. Волонтеры Победы Белого моря рассказали о том, в каких условиях выживали блокадники Ленинграда, чем для них были эти 125 грамм хлеба – именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блокады.

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