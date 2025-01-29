29.01.2025 (08:30)

Военные инженеры «Южной» группировки войск продолжают разминирование участков дорог и прилегающих территорий



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные инженеры «Южной» группировки войск продолжают разминирование участков дорог и прилегающих территорий

Военнослужащие инженерного соединения «Южной» группировки войск выполняют задачи по разминированию участков дорог и различных районов местности Донецкой Народной Республики на часовярском направлении специальной военной операции.

Саперами проводятся работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, неразорвавшихся боеприпасов, в том числе противопехотных и противотанковых мин, установленных украинскими боевиками.

В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте методом подрыва накладным зарядом. Также, в ходе специальной военной операции, для обеспечения безопасности личного состава инженерных подразделений, получила широкое распространение практика уничтожения обнаруженных боеприпасов с помощью беспилотных летательных аппаратов, которыми доставляют тротиловый заряд к взрывоопасным предметам (ВОП) по воздуху, либо же уничтожение обнаруженных ВОП сбрасываемыми с дронов боеприпасами.

«При инженерной разведке дороги был обнаружен ВОП – взрывоопасный предмет. С виду это было самодельное взрывное устройство, которое сбрасывают с квадрокоптера - с «Бабы-Яги», грубо говоря. ОЗМ-72, переделанная под сброс. Было принято решение уничтожить накладным зарядом – управляемым подрывом по электрической цепи», - рассказал об уничтожении обнаруженной на обочине дороги мине заместитель командира взвода управляемого минирования с позывным «Кривуля».

Также военными инженерами «Южной» группировки войск проводятся работы по улучшению качества дорожных направлений. В первую очередь для того, чтобы боевые бронированные машины и автомобильная техника могли преодолевать неасфальтированные участки дорог на большой скорости.

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