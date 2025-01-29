29.01.2025 (08:00)
Снайперы группировки войск «Восток» уничтожают живую силу противника на Южно-Донецком направлении
Снайперы группировки войск «Восток» метким огнём из крупнокалиберных винтовок поддержали штурмовые группы мотострелковых подразделений, обеспечивая успешное их продвижение на Южно-Донецком направлении.
Военнослужащие круглосуточно ведут наблюдению за местностью. Обнаружив группу солдат ВСУ, пытавшихся провести ротацию на одном из участков фронта, снайперы прицельным огнем уничтожили украинских националистов, а затем скрытно отошли в район эвакуации. Самыми приоритетными целями для снайперов являются: пулеметные расчеты, легкобронированные автомобили, живая сила противника.
Высокая эффективность работы наших снайперов выполняет еще одну важную, но незаметную на первый взгляд задачу – деморализует и запугивает противника. Это позволяет быстрыми темпами освобождать от нацистов один населённый пункт за другим.