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29.01.2025 (08:00)

Снайперы группировки войск «Восток» уничтожают живую силу противника на Южно-Донецком направлении

Снайперы группировки войск «Восток» метким огнём из крупнокалиберных винтовок поддержали штурмовые группы мотострелковых подразделений, обеспечивая успешное их продвижение на Южно-Донецком направлении.

Военнослужащие круглосуточно ведут наблюдению за местностью. Обнаружив группу солдат ВСУ, пытавшихся провести ротацию на одном из участков фронта, снайперы прицельным огнем уничтожили украинских националистов, а затем скрытно отошли в район эвакуации. Самыми приоритетными целями для снайперов являются: пулеметные расчеты, легкобронированные автомобили, живая сила противника.

Высокая эффективность работы наших снайперов выполняет еще одну важную, но незаметную на первый взгляд задачу – деморализует и запугивает противника. Это позволяет быстрыми темпами освобождать от нацистов один населённый пункт за другим.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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