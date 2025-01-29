29.01.2025 (07:30)

Расчет БпЛА «Supercam» Новороссийских десантников скорректировал огонь артиллерии ВДВ по БМП ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет БпЛА «Supercam» Новороссийских десантников скорректировал огонь артиллерии ВДВ по БМП ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Расчеты беспилотных летательных комплексов «Supercam S350» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

В ходе очередного полета на Ореховском направлении в Запорожской области оператор БпЛА обнаружил передвижение вражеской БМП, которая ехала из тылового района в направлении передовых позиций для производства ротации личного состава. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее огнем ствольной артиллерии Новороссийских десантников. Расчет БпЛА «Supercam S350» зафиксировал точное попадание и уничтожение БМП ВСУ с экипажем и десантом внутри, тем самым сорвав ротацию личного состава противника на линии боевого соприкосновения.

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за всеми перемещениями противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

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