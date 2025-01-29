29.01.2025 (07:00)

Расчет БпЛА группировки войск «Днепр» выявил и нанес огневое поражение по опорному пункту противника на правом берегу Днепра



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет БпЛА группировки войск «Днепр» выявил и нанес огневое поражение по опорному пункту противника на правом берегу Днепра

Подразделения БпЛА группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на Каховском направлении. Операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют и уничтожают опорные пункты.

Расчет работает парой. Первый номер готовит ударный дрон к запуску. Второй в это время производит разведку и находит цель. Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по опорному пункту противника.

С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

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