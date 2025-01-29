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29.01.2025 (07:00)

Расчет БпЛА группировки войск «Днепр» выявил и нанес огневое поражение по опорному пункту противника на правом берегу Днепра

Подразделения БпЛА группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на Каховском направлении. Операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют и уничтожают опорные пункты.

Расчет работает парой. Первый номер готовит ударный дрон к запуску. Второй в это время производит разведку и находит цель. Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по опорному пункту противника.

С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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