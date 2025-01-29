29.01.2025 (06:30)
Расчет ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил вражеский БпЛА, обеспечив прикрытие действий подразделений на Красноармейском направлении СВО
Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Лелека» ВСУ, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции.
В ходе мероприятий по контролю воздушного пространства военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный БпЛА самолётного типа. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчёту ЗРК «Стрела-10».
Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик «Лелека».
Из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных БпЛА зенитчики постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины.