29.01.2025 (06:30)

Расчет ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил вражеский БпЛА, обеспечив прикрытие действий подразделений на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил вражеский БпЛА, обеспечив прикрытие действий подразделений на Красноармейском направлении СВО

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Лелека» ВСУ, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе мероприятий по контролю воздушного пространства военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный БпЛА самолётного типа. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчёту ЗРК «Стрела-10».

Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик «Лелека».

Из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных БпЛА зенитчики постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины.

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