29.01.2025 (05:30)

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожили блиндажи, опорные пункты и наблюдательные посты с живой силой ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожили блиндажи, опорные пункты и наблюдательные посты с живой силой ВСУ в приграничном районе Курской области

Во взаимодействии с разведывательными группами и беспилотной авиацией экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области, оказывая поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, круглосуточно уничтожают разрозненные мобильные группы противника, пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ.

В результате нанесенного удара экипажами танков Т-72Б3М были уничтожены блиндажи, опорные пункты и наблюдательные посты с живой силой противника, что обеспечило успешное продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Север».

В условиях необходимости быстрого реагирования и максимальной концентрации, экипажи танков Т-72Б3М несут круглосуточное дежурство.

В ходе воздушной разведки с использованием средств объективного контроля выявляются участки местности, где сосредоточены подразделения ВСУ, пытающиеся закрепиться в приграничном районе Курской области. Затем разведчики передают точные координаты целей для их уничтожения.

Благодаря данным, полученным с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, можно убедиться в успешном поражении целей.

Танкисты в ходе боевой работы ведут огонь по противнику, как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными.

Отстрелявшись, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки дронами-камикадзе. На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту.

Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалёку.

Экипажи танков в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят снаряды.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом танкистам помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Собранные данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам рот.

Все военнослужащие имеют боевой опыт с разных направлений СВО и хорошо знают, как действует противник.

Танкисты настроены на большую работу. Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Все необходимые детали, запасные части, снаряды в наличии. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице