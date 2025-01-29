29.01.2025 (05:00)
Экипажи армейской авиации ВКС России уничтожили огневые точки ВСУ
Группа ударных вертолетов Ми-28нм, Ка-52м и сопровождения Ми-8ПСГ выполнили задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области.
Экипажи нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипажи группы ударных вертолетов благополучно вернулись на аэродром вылета.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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