29.01.2025 (05:00)

Экипажи армейской авиации ВКС России уничтожили огневые точки ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи армейской авиации ВКС России уничтожили огневые точки ВСУ

Группа ударных вертолетов Ми-28нм, Ка-52м и сопровождения Ми-8ПСГ выполнили задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области.

Экипажи нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипажи группы ударных вертолетов благополучно вернулись на аэродром вылета.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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