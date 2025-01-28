28.01.2025 (22:45)

ВКА имени А.Ф. Можайского в День приняла участие в мероприятиях, посвящённых памяти святой мученицы Татианы

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского в День российского студенчества приняла участие в мероприятиях, посвящённых памяти святой мученицы Татианы.

Курсанты военного вуза под руководством заместителя начальника академии по военно-политической работе полковника Виктора Чижова посетили Воскресенский Смольный собор, где проходил молебен и торжественная церемония вручения Почётного знака святой Татианы. За активную социальную деятельность и участие в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное просвещение, почётной грамоты был удостоен курсант факультета систем управления ракетно-космических комплексов и информационно-технического обеспечения Михаил Ткачёв: «Данная награда символизирует моё стремление во всех видах деятельности, направленных на духовно-нравственное воспитание молодёжи», - поделился обучающийся главного космического вуза.

Почётные знаки, благодарности и грамоты вручали вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В мероприятиях принял участие помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими иерей Константин.

Торжества продолжились в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, где более 300 студентов и курсантов из более чем 50 учебных заведений Северной столицы закружились в танце под звуки вальсов на Татьянинском Покровском балу. Мероприятие организовано Ассоциацией содействия духовно-нравственному просвещению «Покров».

«Это площадка для знакомства молодых людей в творческой красивой обстановке. Здесь люди могут неформально пообщаться, наполниться радостью добрых отношений», - рассказал директор ассоциации иерей Виктор Матяшов.

Курсанты вместе с барышнями смогли окунуться в атмосферу царских времён, когда проведение балов и торжеств сопровождалось танцевальной программой, тематическими мастер-классами, играми в шашки и шахматы. Ребята вместе с профессиональными коллективам танцоров исполняли полонез, различные варианты вальса, среди которых вальс Велета, Английский, Норвежский и Венский, а также русский лирический и московская кадриль. Вечер скрасили выступления вокальных и хореографических коллективов.

Выпускник факультета конструкции летательных аппаратов академии гвардии лейтенант Егор Блюдов со своей спутницей считает доброй традицией проведение торжества в таком формате и с удовольствием принимает участие в торжестве, посвящённом Дню российского студенчества:

«В курсантские годы я активно участвовал в деятельности ассоциации «Покров» и сейчас для меня большая честь снова оказаться здесь, в этой атмосфере, но в новом офицерском статусе. Желаю удачи и процветания всем, кто сегодня встал на путь просветления, учения и духовного роста», - обратился к участникам офицер российской армии.

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского постоянный участник мероприятий, направленных на укрепление общественных связей, сохранение культурных традиций и формирование единства нации через многообразие творческого выражения. Военный вуз благодарит Ассоциацию «Покров» и Воскресенский Смольный собор за возможность стать частью большого праздника и внести свой вклад в преумножение традиций, связанных с подрастающим поколением.

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