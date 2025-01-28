28.01.2025 (23:30)

Более 100 юнармейцев приняли участие в учебно-военных сборах на полигоне «Свердловский»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 100 юнармейцев приняли участие в учебно-военных сборах на полигоне «Свердловский»

Более 100 участников юнармейского движения приняли участие в учебно-военных сборов на полигоне «Свердловский». Мероприятие, посвящённое 81 годовщине снятия блокады Ленинграда, было организовано совместно с командованием Центрального военного округа (ЦВО), ветеранами военной службы, в том числе принимавшими участие в специальной военной операции (СВО) и региональным штабом юнармейского движения.

В ходе сборов для школьников были проведены занятия по огневой, инженерной подготовке и подготовке по связи. В рамках занятий по огневой подготовке юнармейцы выполнили разборку-сборку автомата Калашникова, стрельбу по мишеням из положения лёжа. Затем под руководством опытных инструкторов школьники ознакомились с различным инженерным оборудованием и попробовали разминировать условный заряд при помощи саперской кошки.

Завершился цикл учебно-тренировочных мероприятий занятием по связи. Военные связисты ЦВО рассказали юнармейцам об истории войск связи, их предназначении в системе Вооружённых Сил России, подвигах специалистов войск связи в годы Великой Отечественной войны и в зоне СВО.

Военнослужащие организовали выставку, военной и специальной техники, используемой во времена Великой Отечественной войны и современных образцов. Каждый школьник смог не только увидеть средства связи, но и при помощи раций Р-187П1 «Азарт» попробовал установить связь с оппонентом самостоятельно. Кроме того, военнослужащие соединения связи ЦВО провели информационно-агитационную встречу, в рамках которой проинформировали юнармейцев об особенностях службы в подразделения связи, порядке поступления в Военную академию связи имени С. М. Буденова.

Основная цель учебно-военных сборов для юнармейцев — это знакомство школьников с основами военной службы, популяризация службы в Вооружённых Силах России, профориентация допризывной молодёжи.

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