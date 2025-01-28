28.01.2025 (23:00)

Мотострелки ЦВО отработали уничтожение условного противника на Алтае

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, в ходе занятий по огневой подготовке на полигоне «Алейский» отработали действия по уничтожению условного противника в составе смешанных огневых групп.

В ходе плановых занятий по огневой подготовке, мобильная ударная группа, в состав которых вошли мотострелки, снайперы и расчёты беспилотных летательных аппаратов, отработали задачу по обнаружению и уничтожению условного противника. Военнослужащие, получив разведывательные данные, произвели минирование дорожного полотна и организовали засаду на маршруте выдвижения колонны. Также для нанесения максимального урона живой силе противника были организованы огневые позиции снайперских пар и задействованы экипажи боевых машин пехоты БМП-2.

Слаженные действия личного состава и правильное распределение целей позволили уничтожить личный состав и легкобронированную технику условного противника. Выполнение тактических задач проводилось под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, накопленный в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО.

В занятиях, которые прошли на полигоне «Алейский», было задействовано более 40 военнослужащих.

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