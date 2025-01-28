28.01.2025 (22:30)
Безопасный проход в минно-взрывных заграждениях условного противника обеспечили инженеры ЦВО на занятиях по боевой подготовке в Кузбассе
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) проделали проход в минно-взрывных заграждениях условного противника для безопасного передвижения войск в ходе тактико-специальных занятий на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.
По замыслу мероприятий боевой подготовки, условный противник установил минно-взрывные заграждения на маршруте следования колонн бронетехники и огневых групп личного состава. Перед инженерными расчетами была поставлен задача обезвредить участок дороги для их беспрепятственного прохода. С помощью миноискателей «Коршун» военнослужащие установили наиболее опасные участки, после чего обезвредили от мин и фугасных снарядов участок местности и обеспечили беспрепятственный проход колонн военной техники.
Особое внимание в ходе занятий было уделено изучению методов обнаружения взрывоопасных предметов и мин иностранного производства, выработанных в ходе проведения специальной военной операции. Также саперы отработали способы обезвреживания осколочных боеприпасов, используемых в качестве сбросов с БЛА, самодельных взрывных устройств, противотанковых и противопехотных мин.
Занятия проводились под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт работы в зоне проведения специальной военной операции. В отработке практических действий было задействовано около 50 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.