28.01.2025 (22:00)

Российские мотострелки отработали штурм и уничтожение бронетехники условного противника в Таджикистане

Военнослужащие 201-й военной базы отработали штурм траншей и опорного пункта, а также уничтожение бронетехники условного противника на полигоне Ляур в Республике Таджикистан.

При выполнении огневых задач мотострелки отработали приемы армейской тактической стрельбы, пулеметчики – прикрытие наступающих малых боевых групп, минометные расчеты – уничтожение живой силы и легкобронированной техники условного противника. Группа по противодействию танкам и бронетехнике во взаимодействии со штурмовыми группами осуществила уничтожение бронированной гусеничной и колесной техники «противника» огнем из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Штурмовые действия, мотострелков проводились под прикрытием экипажей бронетранспортеров БТР-82А, которые поразили цели огнем из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова (ПКТ). Также военнослужащие отработали оказание первой помощи и эвакуацию раненых.

Для создания боевой обстановки использовались ударные и разведывательные дроны, учебные минные поля и имитация работы артиллерии условного противника.

Занятия проходили под руководством инструкторов, имеющих опыт ведения боевых действий в ходе специальной военной операции (СВО).

Внедрение опыта СВО в подготовку подразделений 201-й российской военной базы позволит эффективно противостоять современным способам ведения боя для выполнения задач по охране Центрально-Азиатского региона.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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