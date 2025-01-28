28.01.2025 (21:30)

Снайперы ЦВО уничтожили огневую точку условного противника в ходе тренировки в Сибири

Снайперы мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, уничтожили огневую точку условного противника в ходе тренировки.

В ходе мероприятия боевой подготовки, снайперские пары совершили переход в назначенный район на расстояния более 5 км и уничтожили замаскированный пулеметный расчет условного противника, поддерживающий атаку. Особое внимание в ходе тренировки уделялось вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок на дистанциях от 300 до 1200 метров.

Кроме того, военнослужащие в ходе выполнения поставленных задач оттачивали навыки маскировки оружия и приборов наблюдения, снаряжения и обмундирования. Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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