28.01.2025 (21:00)

Авиационный удар условного противника отражён кораблями Балтийского флота во время планового учения

В Балтийской военно-морской базе Балтийского флота с дежурными сменами центров управления, корабельными расчётами постов противовоздушной обороны (ПВО) и авиацией ВКС России проведено совместное учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.

Учебные задачи по отражению авиационного удара отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков - всего более 10 надводных кораблей Балтийской военно-морской базы.

Налет авиации условного противника имитировали сверхзвуковые истребители четвёртого поколения Су-27 ВКС России.

В ходе планового учения средства ПВО кораблей Балтийского флота были приведены в готовность к применению, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели, а расчёты средств ПВО условно уничтожили их при подлёте на рубеж открытия огня.

В ходе учения были отработаны вопросы организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения воздушного противника по пунктам базирования, распределения целей и постановки огневых задач по различным каналам связи.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице