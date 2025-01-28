28.01.2025 (21:00)
Авиационный удар условного противника отражён кораблями Балтийского флота во время планового учения
В Балтийской военно-морской базе Балтийского флота с дежурными сменами центров управления, корабельными расчётами постов противовоздушной обороны (ПВО) и авиацией ВКС России проведено совместное учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.
Учебные задачи по отражению авиационного удара отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков - всего более 10 надводных кораблей Балтийской военно-морской базы.
Налет авиации условного противника имитировали сверхзвуковые истребители четвёртого поколения Су-27 ВКС России.
В ходе планового учения средства ПВО кораблей Балтийского флота были приведены в готовность к применению, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели, а расчёты средств ПВО условно уничтожили их при подлёте на рубеж открытия огня.
В ходе учения были отработаны вопросы организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения воздушного противника по пунктам базирования, распределения целей и постановки огневых задач по различным каналам связи.