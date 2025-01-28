28.01.2025 (20:30)

В пунктах базирования Балтийского флота проведена плановая тренировка по обнаружению и уничтожению подводных диверсантов

В пунктах базирования кораблей Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях проведена плановая тренировка по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил.

В ней было задействовано до 7 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 10 единиц военной техники, к практическим действиям привлечено свыше 300 военнослужащих.

По замыслу тренировки, поступила информация о возможном проведении террористических актов в пунктах базирования кораблей с использованием подводных диверсионных групп условного противника.

По сигналу дежурных смен на кораблях была объявлена боевая тревога, корабли экстренно приготовлены к бою и походу, выполнено проворачивание винтов с целью уничтожения условных боевых пловцов противника, выставлена вооружённая вахта ППДО.

В рамках тренировки дежурные корабли и катера, несущие вахту по противоподводно-диверсионной обороне, при помощи гидроакустических станций наблюдения за подводной обстановкой, провели мероприятия по осмотру акваторий и поиск подводных диверсантов в пунктах базирования и выполнили профилактическое гранатометание.

В завершении тренировок водолазные группы под водой произвели осмотр подводной части корпусов кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и различных повреждений.

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