28.01.2025 (18:15)
Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков в ходе освобождения населенного пункта Новоегоровка ЛНР
В ходе активных наступательных действий штурмовые подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций.
В дальнейшем штурмовики зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив 20 января с.г. населённый пункт.
Подразделения группировки войск «Запад» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.
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