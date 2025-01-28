28.01.2025 (20:00)

В ВКА им. А.Ф.Можайского прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского 27 января провшли памятные мероприятия, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранним утром на плацу академии состоялось построение офицеров и курсантов Можайки. Начальник космического вуза с трибуны обратился ко всем присутствующим: «Родина бесконечно благодарна ленинградцам за их подвиг! Для всех нас этот день святой». После минуты молчания слово предоставили человеку, который ребёнком пережил блокаду Ленинграда, доценту кафедры математического и программного обеспечения Геннадию Брякалову: «Сегодня вся страна отмечает знаменательное событие в своей истории - 81 год со дня полного снятия блокады. Это событие имеет и мировое значение. Когда прогрессивное человечество узнало об этом факте, то нашей стране рукоплескали. Действительно, мировая история не знает таких примеров, когда многомиллионный город, находясь в окружении врага, не пускает его на свой порог».

Тем же утром космические инженеры, отдавая дань уважения павшим в боях героям Отечества возложили цветы и венки к памятнику «Родина-Мать», установленному на территории академии.

Силами пресс-службы академии был организован прямой эфир мероприятия, который транслировался на большие экраны.

Ближе к полудню состоялась церемония возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище, где командование академии вместе с ветеранами и блокадниками почтило память погибших в оковах блокады героев. Офицеры и курсанты вуза возложили цветы и венки к памятнику «Стойкости и мужеству ленинградцев» на Серафимовском мемориальном кладбище.

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