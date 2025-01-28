28.01.2025 (19:30)

Занятие по огневой подготовке с военнослужащими ЦВО прошло на полигоне в Свердловской области

Занятие по огневой подготовке с военнослужащими гвардейского мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) прошло на полигоне в Свердловской области. Процесс совершенствования навыков был организован под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции.

В ходе занятия военнослужащие отработали прицеливание, смену позиций, поиск, классификацию и определение дальности до цели, стрельбу по мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Кроме того, личный состав выполнил метание учебных и боевых гранат Ф-1 и РГД-5.

При проведении занятия особое внимание было уделено слаженности, оперативности действий, знанию военнослужащими характеристик вооружения, умению применять полученные навыки в экстремальных условиях. Всего к учебно-тренировочному процессу было привлечено около 50 военнослужащих.

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