28.01.2025 (19:00)

С военнослужащими соединении связи общевойсковой армии ЦВО проведена тренировка по антитеррору в Самарской области

В соединении связи общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) проведена тренировка по антитеррору, в ходе которой военнослужащие отработали отражение нападения условного противника на контрольно-пропускной пункт военного городка.

По замыслу условные террористы провели захват транспорта воинской части, и используя его, предприняли попытку проникновения через КПП соединения. Наряд по КПП обнаружил «противника» и, заняв оборону, не допустил прорыва террористов на территорию военного городка, одновременно по тревоге было поднято подразделение усиления. В результате предпринятых действий условный противник не смог захватить вооружение и военную технику. В практических действиях приняли участие более 20 военнослужащих, было задействовано 3 единицы военной техники.

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