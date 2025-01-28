28.01.2025 (18:30)

Занятие по тактической медицине с военнослужащими ЦВО прошло на полигоне под Екатеринбургом

Занятие по тактической медицине с военнослужащими отдельного соединения радиационной, химической, биологической защиты(РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) прошло на полигоне под Екатеринбургом.

В ходе занятия военнослужащие под руководством опытных санинструкторов – участников специальной военной операции, выполнили оказание первой медицинской помощи при ранении конечностей, в том числе наложение жгутов и кровоостанавливающих турникетов, обработку химических ожогов, фиксацию повреждённых конечностей при травме, а также отработали навыки эвакуации раненного военнослужащего в безопасную зону. Акцент был сделан на комплектовании тактической аптечки.

Занятие прошло в условиях, максимально приближенных к реальным с использованием различных средств имитации. Пристальное внимание уделялось слаженности, оперативности действий личного состава при оказании медпомощи, умению грамотно оценивать ситуацию и быстро ориентироваться в экстремальных условиях. Всего к занятию было привлечено около 80 военнослужащих, в том числе более 30 опытных санинструкторов.

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