28.01.2025 (18:00)

Жилищно-коммунальная служба №11 (г. Калининград) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ проводят противоаварийные тренировки

В ходе эксплуатации жилищно-коммунального фонда всегда существует вероятность возникновения неисправностей и аварийных ситуаций. В ЖКС №11 ежемесячно, согласно утвержденному плану-графику, проводятся противоаварийные тренировки, которые являются одним из основных элементов профилактической работы по предотвращению преждевременного вывода из строя оборудования объектов казарменно-жилищного фонда и коммунального назначения.

В ходе тренировки проводится сбор и обобщение поступающей информации, дается характеристика аварийных ситуаций, определяются причины ее возникновения и перечень объектов, попавших в зону аварии. Отрабатываются действия от поступления сообщения о возникшей аварийной ситуации в диспетчерский отдел ЖКС №11 до её ликвидации и доклада дежурного диспетчера о выполненных мероприятиях.

Кроме того, осуществляется оперативное сопровождение хода устранения аварийной ситуации, а также отслеживается обстановка в зоне аварии.

В ходе проведения тренировок с персоналом также рассматриваются возможные аварийные ситуации, отработаны поэтапные действия по устранению последствий учебной аварийной ситуации до ее полной ликвидации.

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