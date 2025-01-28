28.01.2025 (14:15)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 28 января 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Замостье, Казачья Локня, 1-й Kняжий, Колмаков, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Глухов и Журавка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55470 военнослужащих, 322 танка, 239 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1642 боевые бронированные машины, 1664 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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