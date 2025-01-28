28.01.2025 (12:45)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 28 января 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

B результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области.

Нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, Ямполь, Григоровка и Ивановка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США и шесть автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Янтарное, Зеленовка, Opexoвo-Василевка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две американские боевые бронированные машины HMMWV, три автомобиля и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Лысовка, Крымское, Зверево, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Ясеновое, Нововасилевка и Котлино Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Времевка и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 115 военнослужащих, танк, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе одно орудие западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Новопокровка, Работино Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

ВСУ потеряли более 40 военнослужащих и три автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41635 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20870 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30853 единицы специальной военной автомобильной техники.

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