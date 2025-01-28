28.01.2025 (17:30)

Более 400 тысяч человек посетили экспозиции трофейной техники НАТО и ВСУ, захваченной в ходе СВО военнослужащими группировки войск «Север»

Завершила свою работу передвижная выставка трофейной техники НАТО и ВСУ, захваченной в ходе специальной военной операции военнослужащими группировки войск «Север».

Всего за время работы выставку посетили более 400 тысяч человек. Гостями передвижной выставки трофеев были Герои России, ветераны Великой Отечественной войны, СВО и локальных конфликтов, семьи участников СВО, жители ДНР и ЛНР, курсанты военных училищ, суворовцы, кадеты и юнармейцы, представители общественных организаций и школьники.

В рамках экспозиций под открытым небом были представлены 22 единицы трофейной техники, состоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО, Великобритании, Канады, США, Турции, Финляндии, Франции и Австралии. Среди них: танк «Abrams», бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронемашины «Mastiff», «Kirpi» и «Senator».

Выставки прошли в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Пскове. Военнослужащие Ленинградского военного округа рассказали посетителям истории уничтожения конкретных образцов техники, продемонстрировали современные образцы стрелкового вооружения и экипировки бойцов Вооруженных сил Российской Федерации.

Посетители могли ознакомится с тактико-техническими характеристиками западной военной техники, образцами трофейного стрелкового вооружения западного производства, а также узнать об истории уничтожения и захвата трофеев.

За время работы выставки передвижной выставки были проведены десятки мероприятий с участием ветеранов, действующих военнослужащих, представителей общественных организаций, трудовых отрядов и юнармейцев. Посетители выставки принимали участие в плетении маскировочных сетей, мастер-классах по самообороне, сборке-разборке автомата, управлению БПЛА, оказанию первой медицинской помощи, а также писали письма в поддержку военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Концертную программу в местах размещения выставки организовывали военные оркестры Ленинградского военного округа, а также артисты музыкальных и хореографических коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Карелия и Пскова. Для гостей мероприятия разворачивали полевые кухни, где каждый желающий мог отведать «солдатской» каши и угоститься чаем.

Кроме того, на выставке работали передвижные пункты отбора на контракт, где любой желающий мог узнать подробности о профессиональной военной службе и, при желании, заключить контракт.

Всего за время работы выставки она преодолела более 4 тыс. км пути по регионам России.

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