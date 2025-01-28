28.01.2025 (17:00)

Военнослужащие Ленинградского военного округа произвели салют в честь 81-й годовщины снятия фашистской блокады города-героя Ленинграда

В Санкт-Петербурге у стен Петропавловской крепости военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона произвели тридцать артиллерийских залпов из батареи 12 орудий Д-44, почтив память защитников и жителей города-героя Ленинграда. Одновременно с залпами был запущен салют из 12 фейерверочных установок 2А85.

На мероприятии присутствовал заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев. По завершении праздничного салюта он поздравил военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона с праздником.

Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, но только 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от блокады: в ходе операции «Январский гром» немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города.

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