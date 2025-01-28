28.01.2025 (14:00)

В Забайкалье мотострелки ВВО совершенствуют боевую выучку в стрельбе из автоматов АК-12

Личный состав мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в рамках курса дополнительной боевой подготовки совершенствуют боевую выучку при выполнении боевых стрельб. Стрельбы проходят на полигоне «Борзя-Новая» в Забайкальском крае.

Мотострелки выполняют комплекс практических упражнений с использованием современного стрелкового оружия – автоматов Калашникова АК-12.

Перед выходом на огневой рубеж военнослужащие изучают требования безопасности, условия выполнения упражнений стрельб из автоматов, порядок выверки прицелов, правила открытия и ведения огня, а также способы определения дальности до цели.

Практические занятия по огневой подготовке с личным составом проводятся на нескольких учебных местах, где отрабатываются нормативы по изготовке к бою, выполнению упражнения контрольных стрельб.

В ходе выполнения боевых стрельб личный состав отрабатывает задачи по поражению различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстоянии до 600 метров.

Помимо этого, военнослужащие отрабатывают скрытное перемещение, оборудование и маскировку огневых позиций. Занятия организованы как в дневное, так и в ночное время суток с привлечением опытных инструкторов и офицеров, имеющих боевой опыт.

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