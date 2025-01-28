28.01.2025 (13:00)

Музею Тихоокеанского флота передали личные вещи Героя Российской Федерации Дмитрия Егорова

Музей Тихоокеанского флота посетила делегация Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) по Дальнему Востоку в г. Владивостоке. Визит был приурочен к 50-летнему юбилею их земляка Дмитрия Егорова – морского пехотинца ТОФ, удостоенного за мужество и героизм звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Заместитель постоянного представителя Валерий Протопопов передал в дар музею форму одежды Героя, муляжи его наград – золотые звезды Героя Российской Федерации и Героя Донецкой Народной Республики, грамоту о присвоении Д. Егорову звания Героя Российской Федерации. Кроме того, земляки передали панно «Егоров Д.Н. «Сунтар», выполненное в стиле национальной якутской резьбы по дереву, а также книги и другую печатную продукцию о жизненном пути отважного воина.

Делегация ознакомилась в музее с экспозицией выставки «Мужество создает победителей», посвященной морским пехотинцам Тихоокеанского флота.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице