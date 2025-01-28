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28.01.2025 (12:00)

Опыт СВО в ходе полевых занятий используют курсанты ДВОКУ

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (ДВОКУ) решают задачи организации и ведения общевойскового боя в ходе полевых занятий.

При обучении преподавателями применяются передовые подходы в тактике, которые основываются на опыте современных военных конфликтов. Повышение уровня знаний и практических навыков производится на базе учебно-тренировочного комплекса и материальной части училища.

Также в ходе занятий с боевыми стрельбами будущие офицеры закрепляют навыки ведения общевойскового боя в составе отделений, в обороне, в наступлении. Поражаются мишени, имитирующие личный состав условного противника, из автоматов, ручных пулеметов, а также метанием ручных гранат. Каждый курсант совершенствует навыки управления подразделениями и огнём в учебном бою.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военное образование , Боевая подготовка , Специальная военная операция
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