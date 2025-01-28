28.01.2025 (11:00)

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО начали курс обучения на операторов FPV-дронов

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО, заключившие первые контракты с Минобороны России, начали курс (подготовку) операторов FPV-дронов.

В ходе проведения двухнедельного учебно-методического курса по управлению FPV-дрона на полигоне Троицкий военнослужащим предстоит теоретическая и практическая часть занятий.

На первом этапе подготовки военнослужащие изучают теоретическую базу: характеристики, программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонта беспилотных летательных аппаратов.

Практическая часть подготовки включает в себя тренировки на симуляторе, который разработан отечественным разработчиком для качественной подготовки операторов к пилотированию дронами в реальной жизни.

После освоения теоретического курса и общих навыков пилотирования, военнослужащие будут допущены к основному этапу подготовки: отработке взаимодействия с различными видами подразделений, осуществлять методики поиска в игре «зарница», в дневное и тёмное время суток.

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