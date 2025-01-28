28.01.2025 (15:30)

С водителями военной базы ЮВО в Армении провели занятия по вождению в высокогорье

Водители и механики-водители военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении повысили навыки управления боевыми машинами и автомобильной техникой на высокогорном полигоне «Алагяз».

Военнослужащие в темное время суток совершили десятикилометровый марш в составе колонны. На автодроме соединения специалисты отработали упражнения по сложному маневрированию с крутыми поворотами, преодолению естественных подъемов, спусков, крутых косогоров, колейных мостов, ограниченных проходов, имитирующих серпантины горных дорог.

Помимо этого, с личным составом были проведены занятия по обслуживанию техники в полевых условиях, противоаварийным работам, регламентному осмотру до и после учебных мероприятий.

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