Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.01.2025 (15:30)

С водителями военной базы ЮВО в Армении провели занятия по вождению в высокогорье

Водители и механики-водители военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении повысили навыки управления боевыми машинами и автомобильной техникой на высокогорном полигоне «Алагяз».

Военнослужащие в темное время суток совершили десятикилометровый марш в составе колонны. На автодроме соединения специалисты отработали упражнения по сложному маневрированию с крутыми поворотами, преодолению естественных подъемов, спусков, крутых косогоров, колейных мостов, ограниченных проходов, имитирующих серпантины горных дорог.

Помимо этого, с личным составом были проведены занятия по обслуживанию техники в полевых условиях, противоаварийным работам, регламентному осмотру до и после учебных мероприятий.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false