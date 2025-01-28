28.01.2025 (14:30)

Завершается курс общевойсковой подготовки с молодым пополнением ЮВО

С новобранцами осеннего 2024 года призыва соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) завершается курс общевойсковой подготовки.

В ходе проведения теоретических учебных занятий, личный состав получил представление о предназначении, задачах и составе Вооруженных Сил Российской Федерации, изучил основные положения Конституции и федеральных законов России, в части касающиеся прохождения военной службы. Так же военнослужащие усвоили основные положения общевоинских уставов.

Во время тактико-строевых занятий молодое пополнение изучило основы общевойсковой подготовки. Занятия прошли по 20 предметам боевой подготовки. Военнослужащие изучили основные тактико-технические характеристики и основы боевого применения вооружения и военной техники.

После прохождения начальной общевойсковой подготовки призывники приводятся к Военной присяге и назначаются на должности в свои штатные воинские подразделения.

В настоящее время клятву на верность Родине дали 100% военнослужащих соединений и воинских частей ЮВО, призванных в ходе осеннего 2024 года призыва.

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