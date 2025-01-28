28.01.2025 (13:30)

В Северной Осетии проходит подготовка штурмовых подразделений ЮВО

На полигоне Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Республике Северная Осетия – Алания, организована непрерывная и интенсивная подготовка военнослужащих штурмовых подразделений перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Обучение штурмовиков проводится по специальной программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя. Инструкторы, получившие боевой опыт в ходе проведения СВО, обучают военнослужащих действовать в тактических группах (двойках, тройках), осуществлять штурм окопа, траншеи, укрепленного участка или опорного пункта противника.

Особое внимание уделяется действиям штурмовых пар, способам взаимодействия, прикрытия и эвакуации, организации управления подразделениями, разведки и подвоза боеприпасов.

Основной целью подобного рода занятий является подготовка личного состава и слаживание подразделений перед выполнением задач по предназначению.

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