28.01.2025 (13:30)
В Северной Осетии проходит подготовка штурмовых подразделений ЮВО
На полигоне Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Республике Северная Осетия – Алания, организована непрерывная и интенсивная подготовка военнослужащих штурмовых подразделений перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО).
Обучение штурмовиков проводится по специальной программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя. Инструкторы, получившие боевой опыт в ходе проведения СВО, обучают военнослужащих действовать в тактических группах (двойках, тройках), осуществлять штурм окопа, траншеи, укрепленного участка или опорного пункта противника.
Особое внимание уделяется действиям штурмовых пар, способам взаимодействия, прикрытия и эвакуации, организации управления подразделениями, разведки и подвоза боеприпасов.
Основной целью подобного рода занятий является подготовка личного состава и слаживание подразделений перед выполнением задач по предназначению.