28.01.2025 (12:30)
В Дагестане военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО проходят обучение по управлению БпЛА
Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Республике Дагестан проходят обучение управлению беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).
Программа обучения включает в себя теоретические и практические занятия на полигоне. В ходе занятий, военнослужащие получают основные знания и навыки, необходимые операторам БпЛА, для выполнения задач с учётом опыта специальной военной операции (СВО).
Во время подготовки обучающиеся используют современные тренажеры и комплексы БпЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видео фиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток. Кроме воздушной разведки, операторы БпЛА также отрабатывают нанесение ударов с воздуха по условному противнику.