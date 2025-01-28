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28.01.2025 (12:30)

В Дагестане военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО проходят обучение по управлению БпЛА

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Республике Дагестан проходят обучение управлению беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

Программа обучения включает в себя теоретические и практические занятия на полигоне. В ходе занятий, военнослужащие получают основные знания и навыки, необходимые операторам БпЛА, для выполнения задач с учётом опыта специальной военной операции (СВО).

Во время подготовки обучающиеся используют современные тренажеры и комплексы БпЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видео фиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток. Кроме воздушной разведки, операторы БпЛА также отрабатывают нанесение ударов с воздуха по условному противнику.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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