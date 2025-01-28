28.01.2025 (10:30)

В связи с прохождением циклона на Тихоокеанском флоте от Камчатки до Приморья повышена штормовая готовность

В связи с приближающимся циклоном в местах дислокации сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском и Камчатское крае и на маршрутах перехода кораблей объявлен режим повышенной штормовой готовности. По данным региональных гидрометеорологических служб ожидается понижение температуры воздуха и усиление ветра с порывами до 50 м/с.

С ухудшением погоды в пунктах базирования сил флота от Камчатки до Приморья усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому. Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, аварийные отряды и суда обеспечения приведены в повышенную готовность. На отдалённых военных объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения.

Дежурные службы флота и экипажи кораблей ведут круглосуточный мониторинг и следят за развитием гидрометеорологической обстановки.

Пришедший циклон не повлиял на боеготовность и выполнение поставленных задач кораблями и судами ТОФ, так как неблагоприятные гидрометеорологические условия были заблаговременно спрогнозированы и с учётом них, действия сил в море были скорректированы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице