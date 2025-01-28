28.01.2025 (09:30)

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Тимофеевка ДНР на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Тимофеевка ДНР на Красноармейском направлении СВО

В ходе наступательных действий военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» используя складки местности и туман, скрытно зашли в населенный пункт Тимофеевка Донецкой Народной Республики и молниеносно осуществили зачистку населенного пункта от украинских боевиков.

Противник, не ожидая атаки, спешно пытался организовать оборону населенного пункта, но пока одна группа отвлекала на себя основное внимание, другие группы спецназа обошли противника с флангов и уничтожили украинских неонацистов.

После уничтожения основных сил ВСУ остатки гарнизона, которые не успели сбежать со своих позиций, сдались в плен.

В результате решительных действий военнослужащих соединения специального назначения группировки войск «Центр» был освобожден очередной населенный пункт на Красноармейском направлении специальной военной операции.

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